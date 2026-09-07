Daiga Mieriņa Armēnijas ārlietu ministram: varat rēķināties ar Latvijas atbalstu Armēnijas eirointegrācijai

Latvija atbalsta Armēnijas izvēlēto ceļu turpināt stiprināt saites ar Eiropas Savienību (ES) un ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, parlamentā uzņemot Armēnijas Republikas ārlietu ministru Araratu Mirzojanu (Ararat Mirzoyan). Saeimas priekšsēdētāja atzinīgus vārdus veltīja reformām Armēnijā un uzsvēra, ka Latvija pati no savas pieredzes zina to, cik būtisks eirointegrācijai ir citu valstu padoms un palīdzība.
Armēnijas ārlietu ministrs akcentēja vēlmi attīstīt ciešāku sadarbību ar Baltijas un Ziemeļvalstīm. Tāpat ministrs izcēla sadarbības iespējas ekonomikā, pozitīvi vērtējot pieaugošo tirdzniecību ar Latviju, kā arī avioreisus starp abu valstu galvaspilsētām, kas paver iespējas attīstīt vēl plašāku sadarbību loģistikā.
Puses izcēla arī parlamentārās sadarbības lomu divpusējo attiecību stiprināšanā. Saeimas priekšsēdētāja atzinīgus vārdus veltīja arī pozitīvajai dinamikai Armēnijas un Azerbaidžānas dialogā, paužot cerību, ka drīz tiks parakstīts un ratificēts miera līgums.
Sarunā piedalījās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Armēnijas parlamentu vadītājs Gunārs Kūtris.
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Saeimas Preses dienests