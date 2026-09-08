Tautsaimniecības komisija: krīzes brīdī neviens novads nedrīkst palikt bez pieejas degvielai

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 8.septembrī, turpināja analizēt augusta vētrā izgaismotās problēmas. Deputātu uzmanības centrā bija degvielas pieejamība krīzes situācijās un degvielas uzpildes staciju (DUS) darbības nepārtrauktības nodrošināšana.
Vētras laikā daudzviet Latvijā iedzīvotājiem nebija pieejama degviela, jo elektroapgādes un sakaru pārtraukumu dēļ nedarbojās DUS. Tikai daļa staciju bija aprīkotas ar ģeneratoriem, savukārt norēķinus apgrūtināja sakaru un datu pārraides traucējumi.
“Nevaram pieļaut, ka šāda situācija atkārtojas. Kā iespējams veikt glābšanas darbus un novērst sekas, ja nav pieejama degviela? Turklāt ģeopolitiskā situācija ir sarežģīta, tādēļ nepieciešami konkrēti un izlēmīgi risinājumi, lai degvielas uzpildes stacijas spētu darboties arī energoapgādes pārrāvumu laikā,” uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Latvijā ir aptuveni 500 DUS, no kurām ar ģeneratoriem aprīkotas aptuveni 70, norādīja Ekonomikas ministrija. Vairākos novados nav nevienas DUS, kas spētu turpināt darbu elektroapgādes pārtraukuma gadījumā.
Komisijas deputāti aktualizēja arī kritisko pakalpojumu sniedzēju prioritāras apkalpošanas jautājumu krīzes situācijās, kā arī nepieciešamību nodrošināt DUS darbību ne tikai elektroapgādes, bet arī sakaru, interneta un norēķinu sistēmu darbības traucējumu gadījumā.
“Sabiedrībai jāspēj funkcionēt arī ārkārtas apstākļos. Mums jānodrošina, lai valsts, uzņēmumi un iedzīvotāji krīzes apstākļos nav bezpalīdzīgi. Krīžu noturības risinājumiem jābūt kompleksiem un jāaptver gan energoapgāde, gan sakari, gan norēķinu sistēmas,” pauda A.Ašeradens.
Komisija uzsvēra, ka katrā novadā jābūt vismaz vienai DUS, kas spēj darboties arī krīzes situācijā. Tāpat deputāti aicināja ņemt vērā iedzīvotāju blīvumu un attālumu starp apdzīvotajām vietām.
Savukārt degvielas tirgotāju pārstāvji norādīja, ka nepieciešams kartējums, kas noteiktu stratēģiski svarīgās DUS, kurām jānodrošina alternatīvi energoapgādes avoti. Tirgotāji uzsvēra, ka prasība aprīkot visas DUS ar ģeneratoriem būtu nesamērīga un prasītu ievērojamas investīcijas.
Komisija aicināja Ekonomikas ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju, kā arī Finanšu ministriju drīzumā nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem un sagatavot nepieciešamās regulējuma izmaiņas, lai nodrošinātu degvielas pieejamību krīzes situācijās.
Šā gada 22.augustā un naktī uz 23.augustu teju visu Latvijas teritoriju skāra spēcīga vētra, kā rezultātā aptuveni 280 000 mājsaimniecību tika traucēta elektroapgāde. Plašākie bojājumi un elektroapgādes pārrāvumi bija valsts centrālajā daļā un dienvidaustrumos. Tāpat bija traucēti mobilie sakari. Šī vētra atzīta par spēcīgāko vasaras vētru kopš 1966.gada.
Saeimas Preses dienests