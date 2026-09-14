Parlamentā atklās Latvijas Goda ģimenēm veltītu izstādi

Uzsverot ģimenes lomu sabiedrībā, Saeimā ceturtdien, 17.septembrī, plkst. 10.35 atklās Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības veidoto fotoizstādi. Tā stāsta par daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, apliecinot mīlestības, pacietības un savstarpējā atbalsta nozīmi bērna izaugsmē. Izstāde būs apskatāma Saeimas Balsošanas zālē un Dzeltenajā zālē.
"Mēs lepojamies ar ikvienu daudzbērnu ģimeni Latvijā. Bērnu audzināšana prasa mīlestību, pacietību, rūpes. Šie ģimeņu stāsti apliecina vērtības, kas kas stiprina mūsu sabiedrību un veido Latvijas nākotni,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Izstāde atspoguļo konkursa “Latvijas goda ģimene 2026” nominantu ikdienu, vērtības un pieredzi. Daudzbērnu ģimeņu stāsti apliecina, ka tieši ģimenē tiek likti pamati spēcīgai kopienai, stiprai, saliedētai un vērtībās balstītai Latvijai.
Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja Elīna Treija, kā arī daudzbērnu ģimeņu pārstāvji.
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