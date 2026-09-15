Daiga Mieriņa oficiālā vizītē Luksemburgā pārrunās sadarbību ekonomikā un inovācijās

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa šonedēļ oficiālā vizītē uzturēsies Luksemburgas Lielhercogistē, lai pārrunātu abu valstu sadarbību ekonomikā, zinātnē, tostarp augsto tehnoloģiju jomā, un inovācijās.
Luksemburgā Saeimas priekšsēdētāja tiksies ar Lielhercogistes parlamenta priekšsēdētāju Klodu Vīzeleru (Claude Wiseler) un Luksemburgas Ārlietu un Eiropas lietu, sadarbības, ārējās tirdzniecības un Lielā reģiona komitejas priekšsēdētāju Gustiju Grāsu (Gusty Graas).
Tāpat D.Mieriņai plānotas tikšanās ar Luksemburgas parlamenta komisiju vadītājiem, deputātiem un Luksemburgas digitalizācijas ministri Stefāniju Obertēnu (Stéphanie Obertin).
Vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja apmeklēs arī Luksemburgas Kosmosa aģentūru un Eiropas satelītkompāniju “SES”, kā arī uzņēmumu “OQ Technologies”, kas ir globāls sakaru satelītu operators. D.Mieriņas delegācija apmeklēs arī Luksemburgas Universitāti.
Kopā ar D.Mieriņu vizītē uz Luksemburgu dosies arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Saeimas Preses dienests