Saeima rosina noteikt kriminālatbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu

Saeima ceturtdien, 17.septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, kas paredz ieviest kriminālatbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu.
“Dzīvnieku seksuālai izmantošanai nav vietas tiesiskā un civilizētā sabiedrībā. Ar šiem grozījumiem mēs skaidri pasakām, ka šāda rīcība pati par sevi ir noziedzīga un nav pieļaujama. Valstij ir pienākums nodrošināt skaidru un nepārprotamu aizliegumu dzīvnieku izmantošanai cilvēku seksuālo tieksmju apmierināšanai, kā arī efektīvus krimināltiesiskās aizsardzības mehānismus,” iepriekš norādīja par likumprojektu atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Likumprojekta mērķis ir stiprināt dzīvnieku aizsardzību, papildinot Krimināllikumu ar speciālu pantu, kas paredz atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Pašlaik Krimināllikums paredz atbildību par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ja tās rezultātā dzīvnieks tiek sakropļots, iet bojā vai tiek spīdzināts, kā arī par pornogrāfisku materiālu apriti, kas saistīta ar šādām darbībām. Tomēr atsevišķa kriminālatbildība par seksuāla rakstura darbībām fiziskā saskarē ar dzīvnieku nav noteikta.
Šādas darbības var arī neizraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, turklāt dzīvnieka spīdzināšanas fakta konstatēšana izmeklēšanā var būt sarežģīta. Jaunais regulējums noteiks, ka pati seksuāla rakstura darbību veikšana ar dzīvnieku būs uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un būs sodāma neatkarīgi no kaitīgo seku iestāšanās.
Likumprojekts noteic, ka par seksuāla rakstura darbībām fiziskā saskarē ar dzīvnieku persona var tikt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Papildus tiesa varēs piemērot arī tiesību atņemšanu turēt noteiktu vai visu sugu dzīvniekus uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt, ja noziedzīgo nodarījumu būs izdarījusi personu grupa, maksimālais brīvības atņemšanas sods paredzēts līdz pieciem gadiem.
Lai grozījumi stātos spēkā, Saeimai tie jāatbalsta vēl otrajā un trešajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests