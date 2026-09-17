Daiga Mieriņa: ģimene iedvesmo un māca spert drosmīgus soļus lielajā pasaulē

“Ģimene ir vērtība. Tā ir vieta, kur rodam mieru un ticību. Tur smeļamies spēku un iedvesmu ikdienas gaitām,” pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 17.septembrī, parlamentā atklājot Latvijas Goda ģimenēm veltītu izstādi. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra: “Ģimene ir mūsu drošības sala, kur vienmēr varam atgriezties. Tā ir arī vide, kas māca spert drosmīgus soļus lielajā pasaulē.”
D.Mieriņa akcentēja, ka tieši ģimenē veidojas vērtības, kas pavada mūs visa mūža garumā, un ģimenē mēs mācāmies cieņu, atbildību un rūpes vienam par otru. “Ģimene ir mūsu katra lielā un mazā pasaule, kurā sākas stāsts par cilvēku, sabiedrību un valsti,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
“Jūs audzināt nākamās paaudzes, veidojat raksturu, atbildības sajūtu un piederību savai valstij. Jūsu ikdienas darbs ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas nākotnē,” klātesošajām ģimenēm uzsvēra D.Mieriņa, pateicoties par devumu mūsu valstij.
Izstādi veidojusi Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība, un tajā apkopoti 42 foto stāsti par ģimenēm no visas Latvijas, atklājot viņu ikdienu, vērtības un īpašos dzīvesstāstus.
Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka izstāde ir veltījums daudzbērnu ģimenēm Latvijā, un veidota, lai godinātu šo ģimeņu ieguldījumu Latvijas sabiedrībā, stiprinātu ģimenes kā vērtības nozīmi un paustu pateicību par darbu, rūpēm un pašaizliedzību.
Izstādes atklāšanā uzrunas teica arī Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja Elīna Treija un daudzbērnu ģimenes tētis Kaspars Udrass. Pasākumu kuplināja arī konkursa “Latvijas goda ģimene 2026” nominantu ģimenes.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335653970
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Saeimas Preses dienests