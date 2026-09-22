Daiga Mieriņa aicina jauno Somijas vēstnieci turpināt sankciju spiedienu pret Krieviju

(22.09.2026.)
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Latviju un Somiju saista draudzīgas attiecības, esam tuvi kaimiņi un cieši sabiedrotie daudzās jomās. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 22.septembrī, Saeimas namā uzņemot jauno Somijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Anu Vuori (Anu Vuori), kura bija ieradusies iepazīšanās vizītē. 

Puses bija vienisprātis, ka aktīvo sadarbību apliecina regulārs valstu augstāko amatpersonu dialogs, kā arī parlamentāriešu tikšanās, it īpaši NB8 formātā. Tāpat Latvijas parlamentā deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamentu ir viena no lielākajām – tajā strādā 21 deputāts, sacīja. D.Mieriņa.

Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece izcēla ciešāku sadarbību ekonomikā un aizsardzībā. D.Mieriņa akcentēja, ka Latvijai un Somijai ir iespējas vēl ciešākai sadarbībai gan militārās industrijas jomā, gan izglītībā, zinātnē, kā arī mākslīgā intelekta jomā. Arī vēstniece no savas puses izcēla sadarbību izglītībā, uzsverot, ka Latvijā studē daudz studentu no Somijas.

Tāpat D.Mieriņa un vēstniece pārrunāja tālāku atbalstu Ukrainai. Vēstniece akcentēja, ka novērtē Latvijas aktīvo lomu un nostāju, atbalstot Ukrainu. Puses bija vienisprātis, ka valstis šobrīd saskaras ar līdzīgiem draudiem un izaicinājumiem, ko īsteno agresorvalsts Krievija pie mūsu valstu robežām.

Saeimas priekšsēdētāja pateicās Somijai par pieredzes apmaiņu civilās aizsardzības jomā un uzsvēra arī sankciju politiku pret Krieviju. Ir jautājumi, kuros esam nelokāmi attiecībā pret Krieviju, un tās ir stingras sankcijas pret šo agresorvalsti, vēstniecei teica D.Mieriņa. Puses bija vienisprātis, ka šie jautājumi regulāri ir jāuztur Eiropas Savienības dienaskārtībā.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335738447/
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Saeimas Preses dienests

Otrdien, 22.septembrī
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Somijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Anu Vuori
09:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
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10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
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13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
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14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde