Pastiprinās nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem

Aizliegums importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus turpmāk attieksies ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem. To paredz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā otrdien, 22.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstītie steidzamie grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.
Kopš 2024.gada 8.marta Latvijā ir spēkā nacionālais importa aizliegums, kas attiecas uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktiem. Tomēr tas neattiecas uz pārtikas precēm, tādēļ Latvijas veikalu plauktos joprojām iespējams atrast atsevišķus agresorvalstīs ražotus produktus, piemēram, cepumus un konfektes, iepriekš komisijai pauda likumprojekta autori no Zemkopības ministrijas.
Plānotais importa aizliegums attieksies uz plašu pārtikas produktu klāstu, tostarp karamelēm, zefīriem, cepumiem, mērcēm, gatavajām zupām, šokolādi un šokolādes konfektēm. Tāpat aizliegums skars dažādu augu sēklas, ārstniecības augus, garšvielas, eļļas un miltu izstrādājumus. Papildus tam nevarēs importēt Krievijas un Baltkrievijas cukurbiešu melasi un biešu mīkstumu, kā arī dārzeņu pārstrādes produktus, piemēram, konservētus dārzeņus, dārzeņu salātus un ābolu biezeni.
Izmaiņas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importu arī tad, ja tos mēģina ievest Latvijā caur citām trešajām valstīm.
Likumprojekta anotācijā arī norādīts, ka draudus joprojām rada arī Krievijas un Baltkrievijas ilgtermiņa centieni ar politiskiem, ekonomiskiem un informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības, kā arī vājināt valsts ārpolitisko kursu un iekšpolitisko stabilitāti.
Paredzēts, ka izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Lai grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā stātos spēkā, tie deputātiem galīgajā lasījumā vēl jāatbalsta Saeimas sēdē.
Saeimas Preses dienests