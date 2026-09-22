Budžeta komisija konceptuāli atbalsta plašākus nodokļu atvieglojumus un vienkāršāku nodokļu administrēšanu

Lai vienkāršotu nodokļu administrēšanu un pilnveidotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējumu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 22.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, kas skars gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus. Viena no tām paredz, ka klientu lojalitātes programmu ietvaros saņemtā naudas atmaksa jeb cashback nebūs uzskatāma par ar nodokli apliekamu ienākumu, ja tā nebūs saistīta ar saimniecisko darbību. Piemēram, nodoklis nebūs jāmaksā par naudas atmaksu, ko klients saņem par pirkumiem ar bankas maksājumu karti. Izņēmums būs azartspēļu un izložu organizētāju veiktās atmaksas.
Tāpat plānots paplašināt ar nodokli neapliekamo dāvinājumu loku. Nodokļa atbrīvojumu turpmāk piemērotu arī dāvinājumiem, kas saņemti no laulātā pirmās pakāpes radiniekiem vai pirmās pakāpes radinieku laulātajiem.
Likumprojekts paredz atvieglot arī paziņotās saimnieciskās darbības veicēju nodokļu administrēšanu. Ieņēmumos vairs nebūtu jāiekļauj komunālie un citi līdzīgi maksājumi, kas iekasēti trešo personu vārdā un nerada īpašuma vērtības pieaugumu.
Plānots palielināt ar nodokli neapliekamo kompensāciju limitu brīvprātīgā darba veicējiem un reliģisko organizāciju kalpojošajam personālam no 1000 līdz 3000 eiro gadā, vienlaikus vienkāršojot šādu kompensāciju piemērošanas kārtību. Tāpat paredzēts īpašs nodokļa atbrīvojums reliģisko organizāciju garīgā personāla pienākumu veikšanai nepieciešamo izdevumu kompensēšanai.
Grozījumi paredz arī atvieglot attaisnoto izdevumu deklarēšanu par bērnu interešu izglītību. Interešu izglītības pakalpojumu sniedzēji varēs elektroniski iesniegt attiecīgo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, tādējādi samazinot administratīvo slogu vecākiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Tāpat precizēti noteikumi atvieglojumu piemērošanai par apgādībā esošām personām, nosakot papildu kritērijus gadījumiem, kad apgādājamās personas dzīvo ārvalstīs.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests