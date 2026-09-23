Rosina līdz 45 dienām samazināt deklarēšanās termiņu dalībai pašvaldību vēlēšanās

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 23.septembrī, trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kuru mērķis ir pilnveidot vēlēšanu norisi, mazināt administratīvo slogu un nodrošināt vienotu pieeju dažādu vēlēšanu organizēšanā.
Lai piedalītos pašvaldības vēlēšanās, vēlētājam attiecīgajā pašvaldībā būs jābūt deklarētam vismaz 45, nevis līdzšinējās 90 dienas pirms vēlēšanām. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt faktiskajai situācijai atbilstošāku vēlētāju uzskaiti un veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās.
Tāpat likumprojekts paredz precizēt regulējumu par kandidātu sarakstu iesniegšanu un kandidātu sniedzamajām ziņām, drošības naudas iemaksu kārtību, iepriekšējās balsošanas organizēšanu un balsošanu pa pastu. Paredzēts arī vienkāršot atsevišķas vēlēšanu procedūras un novērst praksē konstatētās nepilnības.
Grozījumi paredz noteikt vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu. Pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi aicinās jūlija pirmajā ceturtdienā. Tādējādi iecerēts stiprināt tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā.
Likumprojekts paredz arī samazināt minimālo vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu skaitu iepriekšējās balsošanas laikā no četriem uz trim, kā arī precizēt kārtību, kādā notiek deputātu mandātu aizstāšana un vēlēšanu rezultātu apstiprināšana.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie galīgajā lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests