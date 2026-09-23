Komisija konceptuāli atbalsta iespēju Valsts kontrolei revidēt Saeimas gada pārskatu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 23.septembrī, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Valsts kontroles likumā, kas Valsts kontrolei paredz tiesības veikt finanšu revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību.
“Sabiedrībai ir tiesības sagaidīt, ka arī Saeimas rīcībā nodotie valsts budžeta līdzekļi tiek pārbaudīti pēc tiem pašiem principiem, kas attiecas uz citām valsts institūcijām. Ar šo likumprojektu mēs stiprinām pārredzamību un novēršam līdzšinējo izņēmumu valsts finanšu kontroles sistēmā, vienlaikus saglabājot Saeimas konstitucionālo neatkarību,” uzsver Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs.
Patlaban likums noteic, ka Valsts kontrole neveic revīziju Saeimā.
Likumprojekta mērķis ir stiprināt valsts finanšu kontroles sistēmu, nodrošināt lielāku pārredzamību un veicināt sabiedrības uzticēšanos likumdevēja rīcībā nodoto līdzekļu izlietojumam.
Likumprojekts paredz, ka Valsts kontrole parlamentā Saeimā tiesīga veikt revīziju par sagatavotā gada pārskata pareizību, proti, finanšu revīziju. Vienlaikus Valsts kontrolei netiks piešķirtas tiesības veikt Saeimā lietderības vai atbilstības revīzijas, ņemot vērā parlamenta īpašo konstitucionālo statusu un nepieciešamību saglabāt institucionālo līdzsvaru.
Finanšu revīzija ļaus pārbaudīt Saeimas finanšu informāciju, ko iekļauj valsts konsolidētajā gada pārskatā. Tādējādi Valsts kontroles atzinums par valsts pārskatu aptvers visas no valsts budžeta finansētās institūcijas. Likumprojekts paredz, ka revīzijas Saeimā plānos atbilstoši Valsts kontroles riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tās nebūs obligāti veicamas katru gadu.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimā jāpieņem trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests