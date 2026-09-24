Saeima pirmajā lasījumā atbalsta iespēju Valsts kontrolei revidēt Saeimas gada pārskatu

Saeima ceturtdien, 24.septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts kontroles likumā, kas paredz piešķirt Valsts kontrolei tiesības veikt finanšu revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību.
"Sabiedrībai ir tiesības sagaidīt, ka arī Saeimas rīcībā nodotie valsts budžeta līdzekļi tiek pārbaudīti pēc tiem pašiem principiem, kas attiecas uz citām valsts institūcijām. Ar šo likumprojektu mēs stiprinām pārredzamību un novēršam līdzšinējo izņēmumu valsts finanšu kontroles sistēmā, vienlaikus saglabājot Saeimas konstitucionālo neatkarību," iepriekš uzsvēra par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Patlaban likums noteic, ka Valsts kontrole neveic revīziju Saeimā.
Grozījumu mērķis ir stiprināt valsts finanšu kontroles sistēmu, nodrošināt lielāku pārredzamību un veicināt sabiedrības uzticēšanos likumdevēja rīcībā nodoto līdzekļu izlietojumam.
Likumprojekts paredz, ka Valsts kontrole Saeimā būs tiesīga veikt revīziju par sagatavotā gada pārskata pareizību, proti, finanšu revīziju. Vienlaikus Valsts kontrolei netiks piešķirtas tiesības veikt Saeimā lietderības vai atbilstības revīzijas, ņemot vērā parlamenta īpašo konstitucionālo statusu un nepieciešamību saglabāt institucionālo līdzsvaru.
Finanšu revīzija ļaus pārbaudīt Saeimas finanšu informāciju, kas tiek iekļauta valsts konsolidētajā gada pārskatā. Tādējādi Valsts kontroles atzinums par valsts saimnieciskā gada pārskatu aptvers visas no valsts budžeta finansētās institūcijas.
Likumprojekts paredz, ka revīzijas Saeimā tiks plānotas atbilstoši Valsts kontroles riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tās nebūs obligāti veicamas katru gadu.
Lai likuma grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai vēl jāpieņem otrajā un trešajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests