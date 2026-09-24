Saeima apkures sezonā palielina mājokļa pabalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem

Saeima ceturtdien, 24.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz 2026./2027.gada apkures sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un paplašināt tā saņēmēju loku mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.
No šā gada 1.novembra līdz nākamā gada 30.aprīlim paaugstināti mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotie koeficienti dažādām iedzīvotāju grupām. Lielāks atbalsts paredzēts atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, mājsaimniecībām, kurās dzīvo tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kā arī citām mājsaimniecībām. Piemēram, atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti koeficients paaugstināts no 2,1 līdz 2,5, savukārt ģimenēm ar bērniem un mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti - no 1,7 līdz 2.
Izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā prognozēto siltumapgādes izmaksu pieaugumu atsevišķās apdzīvotās vietās un nepieciešamību sniegt lielāku atbalstu mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām apkures sezonā.
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka mājokļa pabalsta saņēmēju skaits apkures sezonā varētu pieaugt par 2232 personām mēnesī, sasniedzot vidēji 37 610 saņēmējus, savukārt pabalsta vidējais apmērs uz vienu personu varētu pieaugt no 149 līdz 174 eiro mēnesī.
Pašvaldību sociālie dienesti bez iedzīvotāju iesnieguma veiks jau piešķirto mājokļa pabalstu pārrēķinu atbilstoši jaunajiem nosacījumiem. Tāpat pašvaldībām būs pieejams valsts finansējums papildu izdevumu segšanai, tostarp mājokļa pabalstu izmaksām un piemaksām sociālo dienestu darbiniekiem, kuri būs iesaistīti grozījumu īstenošanā.
Saeimas Preses dienests