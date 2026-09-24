Saeima apstiprina Latvijas karavīru dalību starptautiskajās operācijās Hormuza šaurumā

Saeima ceturtdien, 24.septembrī, apstiprināja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dalību starptautiskajās operācijās Hormuza šaurumā.
Lēmums paredz nosūtīt Latvijas karavīrus dalībai ASV vadītās koalīcijas un Apvienotās Karalistes un Francijas vadītajā daudznacionālajā Hormuza šauruma atbrīvošanas operācijās līdz 2028.gada 1.septembrim.
Reaģējot uz krīzi Hormuza šaurumā, gan ASV, gan Apvienotās Karalistes un Francijas veidotās koalīcijas pieņēma lēmumu izveidot militārās operācijas, kuru galvenais mērķis ir atjaunot un nodrošināt kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā. Tas ir ticis piesārņots ar dažāda veida jūras mīnām, kuru atmīnēšanā Latvija potenciāli varētu sniegt ieguldījumu.
Latvija plāno nosūtīt NBS Jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kā arī NBS štāba virsniekus un instruktorus. Kopumā līdz 20 karavīriem abu operāciju ietvaros. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, kā arī plašākās šauruma atvēršanas aktivitātēs ar mērķi nodrošināt netraucētas tranzīta šķērsošanas tiesības. Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu.
Latvijas dalība Hormuza šauruma daudznacionālajās atbrīvošanas militārajās operācijās dotu iespēju NBS pilnveidot savas spējas, demonstrētu Latvijas ieguldījumu starptautiskajā jūras drošībā, kā arī kalpotu kā tiešs apliecinājums atbalstam un solidaritātei Latvijas stratēģiskajiem partneriem.
Saeimas Preses dienests