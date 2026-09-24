Saeima aicina pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju

Saeima aicina Ministru kabinetu izstrādāt tiesisko regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tai skaitā tranzītā, paredz ceturtdien, 24.septembrī, deputātu pieņemtais lēmums.
Parlamentārieši aicina valdību veikt arī nepieciešamos pasākumus šī regulējuma ieviešanai, lai Latvijas teritorija, dzelzceļa infrastruktūra un ostas netiktu izmantotas agresorvalstu graudu tranzītam. Deputāti arī aicina nodrošināt aizlieguma kontroli un saukt pie atbildības personas, kuras to pārkāpj.
Pastiprinoties Ukrainas īstenotajai aizsardzībai Melnajā jūrā un Azovas jūrā, Krievija pārvirza savu graudu tranzītu caur Baltiju, īpaši Latviju, norādīts lēmumā. Ukrainas augstākās amatpersonas ziņo, ka Krievija šādi eksportē Ukrainā nolaupīto graudaugu ražu. Krievijas ostu kapacitātes trūkuma dēļ tās graudu tranzīta apjoms Baltijā turpmākajos mēnešos palielināsies, un caur Baltijas valstu ostām šajā sezonā varētu izvest vairākus miljonus tonnu graudu.
Tāpat Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegums nepieciešams, lai aizsargātu Latvijas graudkopju ekonomiskās intereses un neizkropļotu godīgu konkurenci pārvadājumu jomā un graudaugu tirgū kopumā.
Spēkā esošais regulējums aizliedz Latvijā ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lopbarības produktus, kā arī šo valstu izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu importu no citām trešajām valstīm. Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešana, tai skaitā tranzītā caur Latviju, ir pretrunā valsts drošības un aizsardzības politikai, teikts lēmumā.
Ir nepieciešams pastiprināt spiedienu uz Krievijas un Baltkrievijas ekonomisko situāciju un turpināt šo valstu ekonomisko izolāciju starptautiskajā tirdzniecībā. Tāpat parlaments aicina valdību rosināt noteikt Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanas un tranzīta aizliegumu Baltijas valstu un Eiropas Savienības līmenī.
Saeimas Preses dienests