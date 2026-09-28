Z.Kalniņa-Lukaševica: Moldovas pieredze rāda – demokrātija var būt stiprāka par ārēju iejaukšanos, ja esam gatavi to aizsargāt

Pirmdien, 28.septembrī, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Monitoringa komiteja apstiprināja Saeimas priekšsēdētājas biedres, Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājas Zandas Kalniņas-Lukaševicas sagatavoto starpziņojumu par situāciju Moldovā demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā. Ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta vēlēšanu drošībai, ārvalstu iejaukšanās ietekmei uz demokrātijas noturību un izcelts Moldovas paveiktais tiesiskuma stiprināšanā.
“Moldova mums ir ļoti nozīmīgs piemērs. Tā parāda, ka demokrātija var būt stiprāka par ārēju iejaukšanos, taču tikai tad, ja esam gatavi to aktīvi aizsargāt. Krievija cenšas ietekmēt vēlēšanas ne tikai ar propagandu – tās arsenālā ir dezinformācija, kiberuzbrukumi, nelikumīga politiskā finansēšana un pat vēlētāju balsu pirkšana. Moldovas pieredze ir nopietns brīdinājums arī Latvijai – vēlēšanu priekšvakarā mums jābūt gataviem sargāt demokrātiskā procesa būtību un cilvēku tiesības veikt brīvu un neietekmētu izvēli,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.
Moldovas 2025.gada parlamenta vēlēšanas notika īpaši sarežģītos apstākļos, kad bija vērojami bezprecedenta Krievijas iejaukšanās mēģinājumi. Sagatavotajā starpziņojumā īpaši vērsta uzmanība uz nelikumīgu politisko finansēšanu, kiberuzbrukumiem un plašām dezinformācijas kampaņām.
“Diemžēl politiskā gaisotne Moldovā joprojām ir ārkārtīgi polarizēta, un starp vairākumu un opozīciju pastāv dziļas domstarpības daudzos jautājumos, tostarp attiecībā uz valsts ģeopolitisko orientāciju. Tas notiek apstākļos, kad Krievijas Federācija bezprecedenta veidā iejaucas Moldovas iekšpolitikā. Lai gan pēc 2025.gada vēlēšanām šī iejaukšanās ir nedaudz mazinājusies, tā joprojām apdraud valsts stabilitāti un suverenitāti,” norāda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Starpziņojumā uzsvērts, ka Moldova turpina plašas reformas, kas saistītas arī ar valsts virzību uz dalību Eiropas Savienībā. Būtisks progress panākts tieslietu sistēmas reformas ieviešanā un cīņā pret korupciju, tomēr vairākās jomās darbs vēl jāturpina.
Z.Kalniņa-Lukaševica ir Asamblejas Monitoringa komitejas līdzziņotāja par Moldovu. Starpziņojums tika sagatavots, apmeklējot Moldovu un tiekoties ar valsts augstākajām amatpersonām, parlamenta vairākuma un opozīcijas pārstāvjiem, tieslietu sistēmas un pretkorupcijas institūcijām, pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem.
Saeimas Preses dienests