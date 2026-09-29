Degvielas cenu mazināšanai virza grozījumus Enerģētikas likumā

(29.09.2026.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 29.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumu Enerģētikas likumā, kas paredz līdz 2026.gada beigām apturēt drošības rezervju pakalpojuma maksas piemērošanu degvielai, tādējādi mazinot tās cenu patērētājiem.

Likumprojekta autori norāda, ka drošības rezervju pakalpojuma maksa tiek iekļauta degvielas cenā, tādēļ tās pagaidu apturēšana ļautu mazināt degvielas izmaksas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Paredzēts, ka pakalpojuma maksas apturēšana tiešā veidā samazinās degvielas gala cenu uzpildes stacijās. No tās ieguvēji būs gan mājsaimniecības, gan transporta, loģistikas, lauksaimniecības un ražošanas uzņēmumi, kuriem samazinātos darbības izmaksas.

Vienlaikus likumprojekta autori norāda, ka pagaidu atbrīvojums no maksas neradītu tiešu slogu valsts budžetam, jo ar naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu saistītās saistības paredzēts segt no esošajiem uzkrājumiem. Tāpat uzsvērts, ka izmaiņas neietekmētu valsts pienākumu nodrošināt naftas produktu drošības rezerves atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Komisija lēma lūgt Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu un iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdes darba kārtībā šā gada 1.oktobrī.

 

Saeimas Preses dienests

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