Daiga Mieriņa parlamentā uzņem jaunos Kanādas un Azerbaidžānas vēstniekus

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 29.septembrī, parlamentā tikās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Timotiju Džonu Edvardsu (Timothy John Edwards) un Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Narminu Mustafajevu (Narmina Elsevar gizi Mustafayeva). Vēstnieki Saeimā bija ieradušies iepazīšanās vizītē.
“Šajā trauksmainajā nenoteiktības laikā vēl jo vairāk ir nepieciešami uzticami partneri, ar ko kopā stāties pretim izaicinājumiem,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, pateicoties Kanādai par būtisko ieguldījumu Latvijas un visa NATO austrumu flanga aizsardzībā.
Latvija aktīvi stiprina savas aizsardzības spējas, šogad aizsardzībai novirzot jau teju piecus procentus no iekšzemes kopprodukta, un nākamajos gados šis apjoms vēl augs. Kā akcentēja D.Mieriņa, tas apliecina mūsu attieksmi un skaidri parāda aizsardzību kā būtisku prioritāti.
Lai gan Latviju un Kanādu šķir tūkstošiem kilometru, abas valstis vieno cieša stratēģiskā partnerība, un puses bija vienisprātis par iespējām attīstīt vēl aktīvāku sadarbību dažādās jomās.
Vēstnieks īpaši izcēla aizsardzības industrijas potenciālu un pateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinātajai iniciatīvai par Aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Tā ļaus veicināt aizsardzības industriju sadarbību.
Sarunā ar Azerbaidžānas vēstnieci D.Mieriņa pauda gandarījumu par valstu ilggadējo draudzību un ciešo dialogu, tostarp parlamentārā līmenī. Puses bija vienisprātis par iespējām paplašināt Latvijas un Azerbaidžānas sadarbību ekonomikā, tostarp tūrismā, mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, kā arī stiprināt kultūras saites.
Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece pārrunāja arī Azerbaidžānas un Armēnijas miera procesa virzību. “Ilgtspējīgas miers Dienvidkaukāzā stiprinās tirdzniecību un savienojamību ar Eiropu un Centrālāziju,” uzsvēra D.Mieriņa. Tas veicinās gan reģiona labklājību, gan radīs jaunas ekonomiskās iespējas visām iesaistītajām pusēm, pauda Saeimas priekšsēdētāja. Tāpat D.Mieriņa augstu vērtēja Azerbaidžānas sniegto palīdzību Ukrainai.
Foto no tikšanās ar Azerbaidžānas vēstnieci: https://flic.kr/s/aHBqjD6mkZ
Foto no tikšanās ar Kanādas vēstnieku: https://flic.kr/s/aHBqjD6eLU
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Saeimas Preses dienests