Daiga Mieriņa parlamentā uzņem jaunos Kanādas un Azerbaidžānas vēstniekus

(29.09.2026.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 29.septembrī, parlamentā tikās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Timotiju Džonu Edvardsu (Timothy John Edwards) un Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Narminu Mustafajevu (Narmina Elsevar gizi Mustafayeva). Vēstnieki Saeimā bija ieradušies iepazīšanās vizītē.

“Šajā trauksmainajā nenoteiktības laikā vēl jo vairāk ir nepieciešami uzticami partneri, ar ko kopā stāties pretim izaicinājumiem,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, pateicoties Kanādai par būtisko ieguldījumu Latvijas un visa NATO austrumu flanga aizsardzībā.

Latvija aktīvi stiprina savas aizsardzības spējas, šogad aizsardzībai novirzot jau teju piecus procentus no iekšzemes kopprodukta, un nākamajos gados šis apjoms vēl augs. Kā akcentēja D.Mieriņa, tas apliecina mūsu attieksmi un skaidri parāda aizsardzību kā būtisku prioritāti.

Lai gan Latviju un Kanādu šķir tūkstošiem kilometru, abas valstis vieno cieša stratēģiskā partnerība, un puses bija vienisprātis par iespējām attīstīt vēl aktīvāku sadarbību dažādās jomās.

Vēstnieks īpaši izcēla aizsardzības industrijas potenciālu un pateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinātajai iniciatīvai par Aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Tā ļaus veicināt aizsardzības industriju sadarbību.

Sarunā ar Azerbaidžānas vēstnieci D.Mieriņa pauda gandarījumu par valstu ilggadējo draudzību un ciešo dialogu, tostarp parlamentārā līmenī. Puses bija vienisprātis par iespējām paplašināt Latvijas un Azerbaidžānas sadarbību ekonomikā, tostarp tūrismā, mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, kā arī stiprināt kultūras saites.

Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece pārrunāja arī Azerbaidžānas un Armēnijas miera procesa virzību. “Ilgtspējīgas miers Dienvidkaukāzā stiprinās tirdzniecību un savienojamību ar Eiropu un Centrālāziju,” uzsvēra D.Mieriņa. Tas veicinās gan reģiona labklājību, gan radīs jaunas ekonomiskās iespējas visām iesaistītajām pusēm, pauda Saeimas priekšsēdētāja. Tāpat D.Mieriņa augstu vērtēja Azerbaidžānas sniegto palīdzību Ukrainai.

 

Foto no tikšanās ar Azerbaidžānas vēstnieci: https://flic.kr/s/aHBqjD6mkZ
Foto no tikšanās ar Kanādas vēstnieku: https://flic.kr/s/aHBqjD6eLU
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Saeimas Preses dienests

Trešdien, 30.septembrī
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Spānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ricardo Díez-Hochleitner Cousteau
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde