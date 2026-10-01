Saeima konceptuāli atbalsta iespēju sociālās apdrošināšanas stāžu papildināt par laiku no 1991. līdz 1995.gadam

Saeima ceturtdien, 1.oktobrī, konceptuāli atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas noteic iespēju brīvprātīgi veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par noteiktiem darba stāžam pielīdzināmiem periodiem no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim.
“Šie grozījumi paredz taisnīgāku pieeju cilvēkiem, kuri laikā no 1991. līdz 1995.gadam nebija sociāli apdrošināti, jo rūpējās par ģimeni, studēja vai citu iemeslu dēļ nebija sociāli apdrošināti. Daudzi no viņiem, tostarp mātes, kuras audzināja bērnus, šobrīd sasniedz pensijas vecumu, tādēļ iespēja papildināt sociālās apdrošināšanas stāžu var būt būtiska gan pensijas apmēra, gan citu sociālo garantiju noteikšanā,” iepriekš norādīja atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Līdz šim neuzskaitītais apdrošināšanas stāžs var ietekmēt tiesības uz pensiju un tās apmēru, pensijas indeksācijā piemērojamo indeksu, kā arī bezdarbnieka pabalsta apmēru. Plānotās izmaiņas aptver periodu līdz 1995.gada 31.decembrim, jo no 1996.gada 1.janvāra Latvijā tika ieviesta valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, kas balstīta uz individuālu sociālo iemaksu uzskaiti. Grozījumi paredz dot iespēju noteiktām personu grupām papildināt savu pensiju un bezdarba apdrošināšanas stāžu.
Grozījumu mērķis ir atjaunot iespēju veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas personām, kurām minētajā periodā nav uzkrāts sociālās apdrošināšanas stāžs, jo tās nav bijušas darba attiecībās, nav bijušas sociāli apdrošinātas vai nav pašas veikušas sociālā nodokļa maksājumus.
Paredzēts, ka brīvprātīgas iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanas stāža noteikšanai varēs veikt par laiku, kas pavadīts studijās pēc vidējās izglītības iegūšanas, pēcdiploma izglītībā vai kvalifikācijas paaugstināšanā. Tāpat plānots, ka iemaksas varēs veikt par periodu, kurā persona kopusi cilvēku ar I grupas invaliditāti, bērnu ar invaliditāti līdz 16 gadu vecumam vai personu, kura sasniegusi 80 gadu vecumu, kā arī par laiku, kurā māte audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam. Nosacījums ir, ka šie periodi uzkrāti Latvijā un nesakrīt ar citu sociālās apdrošināšanas periodu.
Likumprojekts paredz, ka, lai attiecīgo periodu ieskaitītu apdrošināšanas stāžā, par katru mēnesi būs jāveic brīvprātīga iemaksa viena procenta apmērā no attiecīgajā gadā noteiktās minimālās mēneša darba algas. Paredzēts, ka brīvprātīgās iemaksas varēs veikt no 2027.gada 1.oktobra.
Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2027.gada 1.jūlijā. Ministru kabinetam līdz 2027.gada 30.jūnijam būs jāizdod noteikumi par informācijas saņemšanas kārtību, brīvprātīgo iemaksu aprēķināšanu un veikšanu, kā arī datu reģistrēšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie jāatbalsta Saeimai vēl galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests