Komisija otrajā lasījumā atbalsta Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ceturtdien, 1.oktobrī, otrajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tā mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus reģiona sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, investīciju piesaistei, konkurētspējas veicināšanai un drošības stiprināšanai.
“Latvijas austrumu pierobeža šobrīd saskaras gan ar demogrāfiskiem un ekonomiskiem izaicinājumiem, gan ģeopolitiskās situācijas radītu papildu slogu. Tādēļ ir nepieciešams mērķēts atbalsta instruments šīs teritorijas attīstībai. Komisijā esam vienojušies turpināt darbu pie likumprojekta, vienlaikus sadarbībā ar Finanšu ministriju meklējot ilgtspējīgu risinājumu fonda finansēšanai,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Likumprojekts paredz, ka Latvijas austrumu teritorijā ietilps Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētas. Tāpat komisija atbalstīja vairākus priekšlikumus, kas precizē atbalsta prioritātes. Tās cita starpā paredz kritiskās infrastruktūras, mobilitātes, mājokļu pieejamības, kultūras un latviskās informatīvās telpas stiprināšanu.
Likumprojekts paredz noteikt īpašus atbalsta pasākumus Latvijas austrumu teritorijai, tostarp prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības un citiem finanšu resursiem, atbalstu mobilitātes un infrastruktūras attīstībai, publisko pakalpojumu pieejamībai, investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības attīstībai, enerģētiskajai drošībai, kā arī kultūras un sabiedrības noturības stiprināšanai.
Lai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests