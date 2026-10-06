Saeimā diskutēs par poļu izglītības attīstību un nākotni Latvijā

(06.10.2026.)

Lai pievērstu uzmanību poļu izglītības nozīmei un attīstībai Latvijā, kā arī uzsvērtu izglītības lomu nacionālās identitātes, kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanā, Saeimā otrdien, 13.oktobrī, norisināsies konference “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne”.

Pasākums veltīts poļu izglītības atjaunošanas iedvesmotājas, Latvijas Tautas frontes aktīvistes, sabiedriskās darbinieces un Augstākās padomes deputātes Itas Kozakevičas ieguldījumam, kā arī viņas vārdā nosauktās Rīgas Poļu vidusskolas 35 gadu jubilejai.

Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Polijas Republikas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis Tomašs Šeratičs (Tomasz Szeratics). Tāpat klātesošos uzrunās arī Itas Kozakevičas Rīgas Poļu vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Kristīne Barkovska.

Konferences dalībnieki atskatīsies uz vairāk nekā gadsimtu ilgo poļu izglītības attīstību Latvijā un aktualizēs Itas Kozakevičas devumu poļu kopienas un izglītības stiprināšanā Atmodas laikā. Paneļdiskusijā deputāti, izglītības jomas darbinieki un diplomāti spriedīs par poļu izglītības pašreizējo situāciju, sasniegumiem un nākotnes izaicinājumiem. Savukārt poļu skolu audzēkņi un absolventi dalīsies savos pieredzes stāstos par izglītības sniegtajām iespējām.

Konference otrdien, 13.oktobrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 13.00. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos, vai piedalīties klātienē, elektroniski aizpildot pieteikšanās anketu. Pieteikšanās līdz 9.oktobrim, vietu skaits klātienē ir ierobežots.

Programma

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Saeimas Preses dienests

Otrdien, 6.oktobrī
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
11:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu kongresmeni J. Luis Correa
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde