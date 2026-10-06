Komisija pārrunā 15.Saeimas vēlēšanu norisi un vēlēšanu procesa pilnveidi

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 6.oktobrī, uzklausīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts digitālās attīstības aģentūras ziņojumu par 15.Saeimas vēlēšanu norisi. Sēdē piedalījās arī vēlēšanu norisē iesaistīto uzņēmumu un institūciju - SIA “Tet”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un CERT.LV - pārstāvji.
Komisija secināja, ka 15.Saeimas vēlēšanas noritējušas sekmīgi un kopumā bez būtiskiem starpgadījumiem, savukārt vēlēšanu tehnoloģiskā infrastruktūra darbojusies stabili. Vēlēšanu platformas darbības traucējumi netika konstatēti, tāpat netika identificēti ar platformas darbību saistīti kiberdrošības incidenti.
“Vēlos pateikties visām institūcijām, kas bija iesaistītas vēlēšanu organizēšanā un šī procesa tehnoloģiskajā nodrošināšanā. Sarežģītos ģeopolitiskos apstākļos, pieaugot kiberdrošības izaicinājumiem, ir paveikts liels un atbildīgs darbs, lai vēlēšanas noritētu droši, stabili un uzticami,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Vēlēšanu nedēļā darbu nodrošināja īpaši izveidots komandcentrs, kurā bija pārstāvētas 16 institūcijas un organizācijas. Tas nodrošināja nepārtrauktu sistēmu uzraudzību, operatīvu tehnisko jautājumu risināšanu un atbalstu vēlēšanu komisijām un iecirkņu darbiniekiem.
Sēdē pārrunāja arī iespējas pilnveidot vēlēšanu procesu. Kā viens no izaicinājumiem raitākai balsu skaitīšanai tika minēta glabāšanā nodoto balsu apstrāde gadījumos, kad vēlētājs mainījis savu izvēli un balsojis atkārtoti. Šādu gadījumu skaits šajās vēlēšanās sasniedza 740, salīdzinot ar 139 gadījumiem 2022.gada Saeimas vēlēšanās.
Komisija lēma uzdot CVK sagatavot un iesniegt izskatīšanai parlamentā nepieciešamos grozījumus Satversmē un Saeimas vēlēšanu likumā, lai pilnveidotu vēlēšanu procesu un novērstu praksē identificētos izaicinājumus.
Tāpat deputāti aicināja VARAM sagatavot nepieciešamos deleģējumus, lai valsts kapitālsabiedrības SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Tet” un AS “Latvijas valsts meži” arī turpmāk varētu turpināt darbu pie referendumu un vēlēšanu norisei nepieciešamo digitālo risinājumu izstrādes un attīstības.
Saeimas Preses dienests