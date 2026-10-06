Aizsardzības komisija atbalsta aizliegumu pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju

(06.10.2026.)

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 6.oktobrī, konceptuāli atbalstīja grozījumu Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, paredzot arī pašvaldību deputātiem izbraukšanas aizliegumu uz Krieviju un Baltkrieviju. 

Pašlaik likums paredz izbraukšanas aizliegumu uz Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku virknei ar valsts drošību saistītu personu, tostarp personām ar pieeju valsts noslēpumam, par kritiskās infrastruktūras drošību atbildīgajām personām, noteiktu ministriju un to padotības iestāžu darbiniekiem, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam, diplomātiskā un konsulārā dienesta darbiniekiem, tiesu un prokuratūras iestādēs nodarbinātajiem, Saeimas deputātiem un darbiniekiem.

Izmaiņas paredz šim personu lokam pievienot arī pašvaldību deputātus. Izbraukšanas aizliegums attiektos arī uz Krievijas un Baltkrievijas teritorijas šķērsošanu tranzītā.

Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis uzsver, ka pašvaldību deputātiem ir būtiska loma civilās aizsardzības sistēmā, tādēļ pašreizējā drošības situācijā nepieciešams mazināt iespējamos riskus.

“Šobrīd drošības riski ir lieli, īpaši pierobežā, kur notiek robežas izbūve un tiek risināti būtiski aizsardzības jautājumi. Ikvienā pašvaldībā ir civilās aizsardzības plāns, un pašvaldību deputāti ir daļa no šīs sistēmas. Tāpēc ir būtiski novērst situācijas, kurās personas, kurām ir pieejama ar drošību saistīta informācija vai kurām ir nozīmīga loma krīzes vadībā, var nonākt Krievijas vai Baltkrievijas ietekmes telpā,” norāda komisijas vadītājs R.Bergmanis.

Aizsardzības komisija lūgs Saeimu šo likumprojektu pieņemt kā steidzamu abos lasījumos parlamenta 8.oktobra sēdē.

Saeima 2025.gada 12.jūnijā pieņēma parlamenta Nacionālās drošības komisijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteiktam lokam valsts pārvaldes darbinieku, kā arī Saeimas deputātiem un darbiniekiem izbraukšanas aizliegumu uz agresorvalstīm, tostarp šķērsošanu tranzītā. Komisija uzsvēra, ka Krievija un Baltkrievija arvien pastiprina pret Latviju vērstus izlūkošanas pasākumus un šim mērķim tām noder ikviens Latvijas valstspiederīgais, kurš šķērsojis šo valstu robežu.

Arī patlaban ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju ir ārkārtīgi bīstami. Latvijai iespējas palīdzēt Krievijā un Baltkrievijā grūtībās nonākušajiem Latvijas valstspiederīgajiem ir ļoti ierobežotas.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 7.oktobrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde