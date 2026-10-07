Budžeta komisija: sociālās palīdzības saņemšanai iedzīvotājiem vairs nebūs pašiem jāiesniedz kontu izraksti

Lai atvieglotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 7.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja grozījumus Kredītiestāžu likumā. Izmaiņas paredz paplašināt sociālo dienestu tiesības saņemt datus par fizisko personu kontu izrakstiem no kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
Plānots, ka turpmāk sociālie dienesti pēc pieprasījuma varēs saņemt fiziskas personas konta izrakstu par normatīvajos aktos noteikto periodu, lai īstenotu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzētās funkcijas.
Šobrīd personām, lai saņemtu sociālo palīdzību vai noteiktu mājsaimniecības statusu, pašām jāiesniedz kontu pārskati. Tas nereti rada papildu izmaksas un praktiskas grūtības.
Izmaiņas ļaus sociālajiem dienestiem nepieciešamos datus iegūt tieši no kredītiestādēm, līdzīgi kā tas jau pašlaik notiek, saņemot informāciju no citām valsts institūcijām. Tas atvieglos un paātrinās lēmumu pieņemšanu, kā arī padarīs atbalsta sniegšanu efektīvāku.
Grozījumi ir saistīti ar Labklājības ministrijas īstenoto digitālās transformācijas projektu “DigiSoc”, kura mērķis ir modernizēt sociālo pakalpojumu un palīdzības administrēšanu un uzlabot datu apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām.
Likumprojektā paredzēts, ka sociālajiem dienestiem jaunās tiesības būs piemērojamas no 2027.gada 1.jūlija.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl trešajā – galīgajā – lasījumā.
Saeimas Preses dienests