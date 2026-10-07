Juridiskā komisija atbalsta dzīvnieku kā dzīvu un justspējīgu būtņu statusa nostiprināšanu Civillikumā

Dzīvnieki nav lietas, bet dzīvas un justspējīgas būtnes. Šādu principu paredz nostiprināt grozījumi Civillikumā, kurus trešdien, 7.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja Saeimas Juridiskā komisija.
“Ar šiem grozījumiem Civillikumā tiks nostiprināta vērtīborientēta tiesību norma. Civiltiesiskajās attiecībās dzīvnieku nevar vērtēt tikai kā lietu, kuras vērtību nosaka naudā. Dzīvnieka dzīvība un labturība ir nozīmīgas un aizsargājamas vērtības, kas atbilst mūsdienu sabiedrības ētiskajai izpratnei,” norāda Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Likumprojekts paredz Civillikumā noteikt, ka dzīvnieki nav lietas. Vienlaikus dzīvniekiem lietu tiesību noteikumi būs piemērojami tikai tiktāl, ciktāl tie ir savienojami ar dzīvnieka kā dzīvas, justspējīgas būtnes dabu un ar dzīvnieku aizsardzībai paredzētajiem likumiem. Tāpat paredzēti atsevišķi precizējumi Civillikuma normās par dzīvniekiem nodarītu kaitējumu.
Jautājums aktualizēts, reaģējot uz kolektīvo iesniegumu “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne”, ko parakstījuši vairāk nekā 35 tūkstoši iedzīvotāju.
Dzīvnieku aizsardzību Latvijā jau šobrīd nodrošina Dzīvnieku aizsardzības likums. Ar plānotajiem grozījumiem Civillikumā paredzēts nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, vienlaikus saglabājot dzīvnieku kā civiltiesību objekta statusu.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl trešajā – galīgajā – lasījumā.
Saeimas Preses dienests