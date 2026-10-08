Laikā no šī gada aprīļa līdz augustam pie administratīvās atbildības saukti 12 Saeimas deputāti. Par to ziņojumu Saeimai ceturtdien, 8.oktobrī, sniedza Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu digitālā centra sniegto informāciju.
Deputātiem Mārcim Jencītim un Edgaram Putram izteikts brīdinājums par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 km/h, vadot mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Deputātiem Artūram Butānam, Iļjam Ivanovam, Uģim Mitrevicam brīdinājums izteikts par šādu ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā vai dzīvojamajā zonā.
Savukārt Lindai Liepiņai un Kasparam Melnim piemērots naudas sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 līdz 30 km/h, vadot mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Savukārt Jekaterinai Drelingai naudas sods piemērots par šādu ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā vai dzīvojamajā zonā.
Deputātam Dāvim Melnalksnim piemērots naudas sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu par 31 līdz 40 km/h, vadot mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas.
Deputātam Dmitrijam Kovaļenko piemērots naudas sods par drošības jostas vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī par tāda pasažiera vešanu, kurš nebija piesprādzējies vai lietojis aizsprādzētu aizsargķiveri.
Deputātam Jurim Jakovinam piemērots naudas sods par darbnespējas lapas izsniegšanas un anulēšanas kārtības neievērošanu. Deputātam naudas sods piemērots arī par medicīnisko atzinumu sniegšanas pārkāpumiem vai veselības aprūpes pārkāpumiem.
Savukārt deputātei Janai Simanovskai piemērots naudas sods par grāmatvedības kārtošanas noteikumu neievērošanu, neatbilstoša gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanu.
Saeimas Preses dienests