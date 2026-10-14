Daiga Mieriņa piedalīsies Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konferencē Romā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no 14. līdz 16.oktobrim uzturēsies Romā, Itālijā, kur piedalīsies Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konferencē. Tajā parlamentu priekšsēdētāji spriedīs par demokrātiju noturību un vienotību cīņā pret hibrīdajiem apdraudējumiem, kā arī mākslīgo intelektu un tā ietekmi uz darba tirgu. Tāpat konferences dalībnieki spriedīs par parlamentu lomu mūsdienu krīžu risināšanā, lai atjaunotu noteikumos balstītu starptautisko kārtību.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja piedalīsies Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) prezidentes Petras Bairas (Petra Bayr) rīkotajās parlamentu priekšsēdētāju – sieviešu – darba brokastīs. To temats šogad ir “No pretreakcijas līdz izrāvienam: sievietes, kas apvienojušās savu tiesību aizstāvībai”.
Uz Romu, lai piedalītos konferencē Eiropas parlamentu un starpparlamentāro organizāciju priekšsēdētājiem, dosies arī Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.
Konferenci kopš 1975.gada organizē EPPA, un tajā regulāri piedalās Eiropas Padomes dalībvalstu parlamentu, EPPA novērotāju un partnervalstu parlamentu, kā arī starptautisko parlamentāro asambleju un citu reģionu parlamentu priekšsēdētāji.
Saeimas Preses dienests