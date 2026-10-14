NB8 parlamentu ārlietu komisiju vadītāji Lietuvā pārrunā reģiona ārpolitikas un drošības izaicinājumus

Lietuvā šajās dienās tikās Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu ārlietu komisiju priekšsēdētāji. Tikšanās laikā parlamentārieši diskutēja par reģiona ārpolitikas un drošības izaicinājumiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta robežu drošībai un hibrīdapdraudējumiem.
Vizītes laikā ārlietu komisiju vadītāji apmeklēja Padvarioņu robežkontroles punktu, kur tikās ar Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvjiem un uzklausīja viņu vērtējumu par aktuālo drošības situāciju reģionā un sagaidāmajiem izaicinājumiem nākotnē.
Parlamentārieši tikās arī ar Lietuvas Valsts robežsardzes vadību, kas iepazīstināja ar situāciju valsts robežā, kā arī Lietuvas īstenotajiem pasākumiem, lai ierobežotu nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot robežu.
“NB8 parlamentu ārlietu komisiju sanāksmēs jau ilgāku laiku viens no galvenajiem jautājumiem ir NATO/ Eiropas Savienības austrumu robežas drošības stiprināšana. Mēs esam vienisprātis, ka cieša reģionālā sadarbība un savlaicīga informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu ātru risku identificēšanu, vienotu situācijas izpratni un koordinētu reakciju uz drošības apdraudējumiem,” uzsver Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
NB8 parlamentāriešu delegācija apmeklēja arī Padvarioņu robežkontroles punkta robežuzraudzības centru un devās uz Lietuvas–Baltkrievijas robežu, kur klātienē iepazinās ar robežuzraudzības darbu un praktiskajiem pasākumiem, kas tiek īstenoti ārējās robežas aizsardzībai.
NB8 formāts apvieno piecas Ziemeļvalstis un trīs Baltijas valstis. Parlamentu ārlietu komisiju priekšsēdētāju regulārais dialogs stiprina koordinētu pieeju reģiona drošības jautājumiem un sekmē kopīgu izpratni par aktuālajiem ārpolitikas izaicinājumiem.
Saeimas Preses dienests