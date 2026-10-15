Saeima pilnveido kriptoaktīvu nodokļu regulējumu un ievieš vienreizēju deklarēšanas mehānismu

Lai pilnveidotu kriptoaktīvu aplikšanu ar nodokļiem un ieviestu īpašu kriptoaktīvu deklarēšanas mehānismu, Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Ieguldījumu konta režīmu ieviesīs arī ieguldījumiem kriptoaktīvos. Nodoklis būs jāmaksā brīdī, kad no ieguldījumu konta izņemtā summa pārsniegs tajā ieguldīto, nevis par katru atsevišķu darījumu. Ieguldījumu konta pakalpojumus varēs piedāvāt Eiropas Savienībā licencēti kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji.
“Finanšu tirgus attīstās strauji, tādēļ arī nodokļu regulējumam jāspēj pielāgoties jaunajiem ieguldījumu veidiem. Grozījumi nodrošinās skaidrākus noteikumus ieguldījumiem kriptoaktīvos, ļaujot piemērot ieguldījumu konta principu, un vienlaikus dos iespēju iedzīvotājiem sakārtot ar tiem saistītās nodokļu saistības,” iepriekš norādīja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Grozījumi nosaka iespēju iedzīvotājiem deklarēt sev piederošos kriptoaktīvus, kas 2026.gada 31.decembrī atradīsies Eiropas Savienībā licencētu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju kontos vai personu pašu kontrolētās kriptoadresēs.
Deklarētajiem kriptoaktīviem tiks piemērota 10 procentu nodokļa likme no to tirgus vērtības 2026.gada 31.decembrī. Deklarētā kriptoaktīvu tirgus vērtība turpmāk tiks uzskatīta par šo aktīvu iegādes vērtību nodokļu aprēķināšanai. Personas, kuras deklarēs kriptoaktīvus un samaksās noteikto nodokli, attiecībā uz deklarētajiem aktīviem un to iegādei vai apmaiņai izmantotajiem ienākumiem tiks uzskatītas par izpildījušām normatīvajos aktos noteiktās prasības par ienākumu deklarēšanu un nodokļu samaksu par periodu līdz 2026.gada 31.decembrim.
Deklarēšanas iespēja nebūs pieejama personām, pret kurām jau uzsākts kriminālprocess, nodokļu audits, nodokļu kontrole vai administratīvā pārkāpuma process saistībā ar ienākumiem no kriptoaktīviem.
Kriptoaktīvu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā varēs iesniegt no 2027.gada 1.aprīļa līdz 31.maijam, savukārt to būs iespējams precizēt vienu reizi līdz 2027.gada 30.jūnijam. Aprēķinātais nodoklis būs jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2027.gada 23.jūlijam.
Ministru kabinetam līdz 2026.gada 30.decembrim būs jāizdod noteikumi, kas noteiks prasības kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ieguldījumu konta pakalpojumu nodrošināšanai.
Saeimas Preses dienests