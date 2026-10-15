Saeima atbalsta bargākus sodus par nelikumīgas migrācijas organizēšanu

Lai pastiprinātu kriminālatbildību par nelikumīgas migrācijas organizēšanu un citiem ar personu nelikumīgu pārvietošanu un uzturēšanos saistītiem pārkāpumiem, Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Krimināllikumā.
Grozījumi nosaka bargākus sodus par cilvēku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās organizēšanu un citiem ar nelikumīgu migrāciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Piemēram, smagākajos gadījumos maksimālo brīvības atņemšanas sodu palielina no 10 līdz 12 gadiem, bet par nelikumīgas uzturēšanās organizēšanu no sešiem līdz astoņiem gadiem.
Likumprojekta autori anotācijā norāda, ka šie noziedzīgie nodarījumi rada tiešu apdraudējumu valsts robežas neaizskaramībai, tiesiskai kontrolei pār personu uzturēšanos Latvijā un valsts drošībai kopumā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā nelikumīgas migrācijas organizēšana un ar to saistītas darbības ir uzskatāmas par būtisku nacionālās drošības risku.
Iekšlietu ministrijas sniegtie dati liecina par šādu noziedzīgo nodarījumu skaita pieaugumu. Par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai šā gada astoņos mēnešos uzsākti jau 124 kriminālprocesi, kamēr 2025.gadā kopumā tādi bija 52, bet 2024.gadā - 39. Savukārt par nelikumīgas uzturēšanās organizēšanu 2025.gadā uzsākti 84 kriminālprocesi, salīdzinot ar 54 kriminālprocesiem gadu iepriekš.
Saeimas Preses dienests