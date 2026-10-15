Sociālās palīdzības saņemšanai iedzīvotājiem vairs nebūs pašiem jāiesniedz kontu izraksti

Lai atvieglotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesu, Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā. Izmaiņas paplašina sociālo dienestu tiesības saņemt datus par fizisko personu kontu izrakstiem no kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
Turpmāk sociālie dienesti pēc pieprasījuma varēs saņemt fiziskas personas konta izrakstu par normatīvajos aktos noteikto periodu, lai īstenotu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzētās funkcijas.
Šobrīd personām, lai saņemtu sociālo palīdzību vai noteiktu mājsaimniecības statusu, pašām jāiesniedz kontu pārskati. Tas nereti rada papildu izmaksas un praktiskas grūtības.
Sociālie dienesti nepieciešamos datus varēs iegūt tieši no kredītiestādēm, līdzīgi kā tas jau pašlaik notiek, saņemot informāciju no citām valsts institūcijām. Tas atvieglos un paātrinās lēmumu pieņemšanu, kā arī padarīs atbalsta sniegšanu efektīvāku.
Grozījumi ir saistīti ar Labklājības ministrijas īstenoto digitālās transformācijas projektu “DigiSoc”, kura mērķis ir modernizēt sociālo pakalpojumu un palīdzības administrēšanu un uzlabot datu apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām.
Sociālajiem dienestiem jaunās tiesības būs piemērojamas no 2027.gada 1.jūlija.
Saeimas Preses dienests