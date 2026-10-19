Saeimā diskutēs par sabiedrības gribu aizstāvēt valsti militāru draudu gadījumā

Cik gatavi esam aizstāvēt Latviju militāru draudu gadījumā, un kā stiprināt sabiedrības noturību? Par to piektdien, 23.oktobrī, Saeimā diskutēs eksperti Saeimas Analītiskā dienesta pētījuma “Iedzīvotāju griba aizstāvēt valsti militāru draudu gadījumā Baltijas valstīs un Somijā” rezultātu prezentācijā un paneļdiskusijā.
Tikai 37 procenti Latvijas iedzīvotāju pauž gatavību aizstāvēt savu valsti militāru draudu gadījumā. Noturīga, informēta un rīcībspējīga sabiedrība ir viens no būtiskākajiem Latvijas drošības balstiem. Valsts drošību nosaka ne tikai militārās spējas, bet arī cilvēku gatavība iesaistīties valsts aizsardzībā, tādēļ ir svarīgi saprast, kas ietekmē iedzīvotāju gribu aizstāvēt Latviju un kā šo gatavību stiprināt.
Mainīgā ģeopolitiskā situācija un drošības izaicinājumi reģionā arvien vairāk aktualizē jautājumu par sabiedrības gatavību aizstāvēt savu valsti. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā apliecina, ka valsts aizsardzība ir atkarīga ne tikai no militārajām spējām un resursiem, bet arī no sabiedrības gribas pretoties agresijai un gatavības iesaistīties valsts aizsardzībā.
Pasākumu ar ievadvārdiem atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis. Savukārt pēc tam Saeimas Analītiskā dienesta pētniece Inta Krūmiņa iepazīstinās ar izpētes rezultātiem par iedzīvotāju gribu aizstāvēt valsti militāru draudu gadījumā Baltijas valstīs un Somijā.
Savukārt otrajā daļā eksperti diskutēs par to, kas nosaka cilvēku gatavību aizstāvēt Latviju un kā to iespējams stiprināt. Diskusijas dalībnieki pievērsīsies tam, cik lielā mērā aptaujās paustā gatavība atspoguļo reālu rīcību krīzes situācijā un vai iedzīvotāji ir pietiekami informēti un sagatavoti rīcībai ārkārtas apstākļos. Tāpat diskusijas dalībnieki spriedīs par to, kā veicināt sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā.
Ekspertu paneļdiskusiju vadīs Z.Kalniņa-Lukaševica, un tajā piedalīsies Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš, pulkvedis, Zemessardzes štāba priekšnieks Mareks Ozoliņš, militārais apskatnieks Mārtiņš Vērdiņš, žurnāliste Kristīne Garklāva un Saeimas Analītiskā dienesta pētniece Inta Krūmiņa.
Prezentācija piektdien, 23.oktobrī, notiks parlamenta Bibliotēkas lasītavā, Jēkaba ielā 11, un tā sāksies pulksten 14.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
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